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В городе Чунцин (Китайская Народная Республика) подвели итогиII Международного конкурса профессионального мастерства «Один пояс — один путь», в котором приняли участие 590 человек из 61 страны мира. Российская сборная заняла второе место в командном зачете и завоевала две золотые, две серебряные и три бронзовые медали, а также пять медальонов за профессионализм.

Обладателями золотых медалей стали:

Никита Волков (направление «Электроника», г. Москва);

Алексей Каминский (направление «Оптоэлектроника», г. Москва).

Серебряные медали получили:

Андрей Балакин (направление «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте», г. Москва);

Дмитрий Соловьев (направление «Мастерство приготовления кофе и чая», Республика Крым).

Бронзовыми медалями награждены:

Денис Соловьев (направление «Промышленная робототехника», г. Москва);

Полина Дурова (направление «Кондитерское дело», г. Москва);

Владислав Радченко (направление «Ремонт беспилотных летательных аппаратов», Сахалинская область).

Кроме того, медальоны за профессионализм получили Сергей Гридюшко из Сахалинской области, Юрий Пухов и Хаджи Мурад Даудлабагамаев из Санкт-Петербурга, Егор Журавлев и Анастасия Иванова из Республики Татарстан. Конкурсанты выступили в состязаниях по компетенциям «Технологии информационного моделирования BIM», «Интернет вещей», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Информационные кабельные сети» и «Флористика».

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