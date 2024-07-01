Российский строительный холдинг после введения санкций успешно перешел на Отечественное ПО

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Один из крупнейших Российских строительных холдингов успешно перешел с иностранного ПО в области совместной работы на сервис Эсборд .

Эсборд — это российская замена иностранных сервисов, таких как: Miro, Figjam, Mural. Проект был разработан выпускниками естественно-научных факультетов МГУ им. М.В. Ломоносов и уже помог нескольким сотням компаний мигририровать с зарубежного ПО.

— Важно понимать, что организация строительных процессов в реалиях современного рынка это высокотехнологичное производство. Для успеха нашей работы крайне важно обеспечить бесшовную комуникацию отделов, начиная с этапа проектирования, заканчивая маркетингом и продажами. И с этой точки зрения онлайн доски для нас незаменимый инструмент. Мы благодарны компании Эсборд за выполненные обязательства и помощь в разворачивании инструмента в контуре компании — комментарий представителя строительного холдинга.

Сильным конкуретным преимуществом проекта является возможность использовать сервис не только на сайте https://sboard.online , но и на собственных серверах компаний.

Попробовать решение можно бесплатно, перейдя по ссылке .

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