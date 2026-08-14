Источник фото: Казенное учреждение Чувашской Республики «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты».

«Искра Технологии» в Чувашской Республике завершила проект модернизации «Системы-112». Систему полностью перевели на российское общесистемное программное обеспечение и оборудование. Доля отечественных решений в техническом ядре проекта — сто процентов.

«Система-112» работает в Чувашии с 2017 года на собственной платформе «Искра Технологии». К 2026 году её техническая основа требовала обновления. Серверное и телекоммуникационное оборудование устарело, а системное программное обеспечение содержало зарубежные компоненты. Главная сложность заключалась в необходимости сохранить работоспособность системы на время «технологического переезда», а также в сжатых сроках реализации — 6 месяцев.

Российская компания «Искра Технологии» поэтапно встраивала новые компоненты в действующий контур и перенесла все важные данные: записи разговоров, статистику, конфигурационные настройки. Переход затронул весь программный комплекс: серверные группировки, клиентские операционные системы, платформы виртуализации, базы данных.

Система получила обновлённую функциональность:

— клиентское приложение;

— модуль статистики;

— реестр объектов и автомобильных дорог;

— опросный лист оператора 112;

— новый модуль администрирования.

Операторам центра обработки вызовов (ЦОВ) провели очное обучение, а для операторов дежурных диспетчерских служб — в формате онлайн-семинара. Кроме того, база знаний «Системы-112» содержит обучающие видеоролики, которые позволяют подготовить новых сотрудников к работе с решением силами самого заказчика в максимально короткие сроки.