«Селигдар» ввел в эксплуатацию золотоизвлекательную фабрику в Алтайском крае

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Полиметаллический Холдинг «Селигдар» (далее — Холдинг или «Селигдар») получил разрешение на ввод в эксплуатацию золотоизвлекательной фабрики на производственном комплексе Поиск в Алтайском крае.

Ранее на объекте были успешно завершены пуско-наладочные работы. Фабрика «Селигдара» стала первым современным технологическим производством по обогащению золотосодержащих руд в Алтайском крае. Проектная мощность — 200 тыс. тонн скарновой руды в год, из которой планируется ежегодно извлекать около 200 кг золота. Благодаря работе фабрики на производственном комплексе Поиск помимо технологии кучного выщелачивания появится гравитационно-цианистая схема извлечения драгоценного металла, которая позволит добиваться более высокого процента сквозного извлечения золота — до 90%.

В 2023 году «Поиск» перевыполнил план: переработано около 2,3 млн м3 горной массы, получено 262 тыс. тонн руды. Объем производства золота составил 419 кг.

Производственный комплекс Поиск осуществляет освоение двух действующих месторождений — Мурзинское и Восточный участок (Толстуха), а также ведет активную геологоразведку. В 2024 году ожидается постановка на баланс дополнительных запасов разработки окисленных руд месторождения Мурзинское. Также в рамках договора подряда совместно с АО «Росгеология» ведутся геологоразведочные работы по перспективному проекту — «Курьинская площадь». Запасы золота производственного комплекса по состоянию на 1 января 2024 года составляют 1 031 кг (С1+С2).

В прошлом году на «Поиске» активно велись работы по технологической модернизации производства, которые включали строительство установки по переработке кварц-карбонатных руд на месторождении Мурзинское, проводилось разнесение бортов карьера для последующей добычи руды с глубоких горизонтов, а также осуществлялось проектирование отделения флотации.

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