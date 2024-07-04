Ростех организовал производство выстрелов «Манго» в Индии

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«Рособоронэкспорт» Госкорпорации Ростех организовал производство выстрелов 3ВБМ17 «Манго» с бронебойным подкалиберным снарядом в Индии. Боеприпасы предназначены для поражения бронетехники с комбинированной защитой. Проект реализуется по программе Make In India.

Выстрел «Манго» калибра 125 мм предназначен для ведения огня из пушек танков Т-72 и Т-90. Различные модификации этих боевых машин стоят на вооружении Сухопутных сил Индии.

«Ростех обладает значительным опытом индустриального партнерства с дружественными странами. Многие проекты включают трансфер технологий и обмен компетенциями. Такое партнерство позволяет стране-импортеру развить собственное производство — это конкурентное преимущество Ростеха, как одного из ведущих поставщиков оборонных решений. Несколько таких проектов мы реализовали в партнерстве с Индией. Среди них — лицензионное производство танков Т-90, снарядов „Манго“ с бронебойным подкалиберным снарядом и других систем вооружения. Для обеспечения высочайшей степени локализации выпуска снарядов „Манго“ в дальнейшем планируется запустить производство порохов на территории Индии», — сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Выстрелы «Манго» включают оперенный бронебойный подкалиберный снаряд 3БМ42. Он позволяет поражать современные танки, оснащенные комбинированной защитой.

«Завершен очередной важный этап российско-индийского сотрудничества, соответствующего требованиям программ Make In India и „Самодостаточная Индия“. На базе индийского оборонного холдинга „Рособоронэкспорт“ подготовил к запуску ключевые производственные мощности для выпуска танковых выстрелов „Манго“. Это позволяет индийской стороне приступить к освоению переданной ей технологии и организовать производство, — сообщил гендиректор компании-спецэкспортера Александр Михеев. — Работа „Рособоронэкспорта“ в Индии — яркий пример всеобъемлющего индустриального партнерства, в рамках которого освоены совместные проекты для всех видов вооруженных сил с уникальной для мирового рынка степенью кооперации между предприятиями двух стран».

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