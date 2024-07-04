Крупнейшая птицефабрика ДНР завершила модернизацию убойного цеха

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Крупнейшая птицефабрика ДНР «Экопродторг» завершила модернизацию убойного цеха.

В бывшей Шахтерской птицефабрике за счет мер господдержки смонтировали новую линию воздушно-капельного охлаждения тушки цыпленка бройлера и осуществили капремонт действующего оборудования. Это позволит предприятию существенно сократить расходы на электроэнергию, охлаждать единоразово 7,5 тысячи тушек всего за 2,5 часа до температуры 2 градуса Цельсия, а также увеличить на 24 часа длительность хранения охлажденной тушки.

Общий объем инвестиций в данный проект составил более 100 миллионов рублей.

Донецкий завод холодильной техники «Донфрост» инвестирует в производство, в рамках свободной экономической зоны, почти 140 миллионов рублей. Предприятие стало участником свободной экономической зоны летом прошлом года.

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