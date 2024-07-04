В волгоградский трамвайный парк поступила очередная партия современных составов «Львенок»

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Очередная партия трамвайных вагонов модели «Львенок» поступила в волгоградский трамвайный парк в рамках инвестпроекта, увеличив общее количество поставленной техники до 17 единиц современного электротранспорта. После прохождения обязательных процедур проверки, регистрации и обкатки поступающий электротранспорт выходит на линии — в настоящее время 9 трамваев «Львенок» обслуживают маршрут № 2.

У новых трамваев «Львенок» производства компании «ПК Транспортные системы» целый ряд преимуществ: более высокая скорость и, как следствие, уменьшение времени в пути, повышенный комфорт для пассажиров, низкий уровень шума. Низкопольные трамваи имеют 34 посадочных места, способны вместить в себя более 150 человек, транспорт оборудован USB-розетками, системой климат-контроля. Всего для нужд Волгограда закуплено 50 таких вагонов.

Еще 12 вагонов из закупленных 62 единиц будут трехсекционными: трамваи модели «Невский» оснащены двумя кабинами, двери расположены по обе стороны бортов. Это позволяет эксплуатировать трамвай на линиях, не оснащенных разворотными кольцами, а также в условиях ремонта путей. Один такой трамвай способен вместить до 205 пассажиров. 38 вагонов приобретаются для работы на линии скоростного трамвая, а 24 единицы для обслуживания других маршрутов.

Обновление трамвайного парка Волгограда проходит в рамках реализации инвестиционного соглашения, подписанного между регионом, администрацией областного центра и АО «ЭлектроТранспортПлюс», и при финансовой поддержке ВЭБ.РФ. Для проекта модернизации трамвайной инфраструктуры в Волгограде корпорацией уже предоставлено более 2,6 млрд рублей. Льготные кредитные средства представляются ВЭБом по фиксированной ставке — 5,65% сроком на 20 лет.

Развитие городского электротранспорта в российских городах — одно из приоритетных направлений деятельности ВЭБ.РФ. Данные проекты позволяют значительно улучшать качество жизни горожан. Использование исключительно отечественных технологий и производств обеспечивает существенный мультипликативный эффект сразу на несколько отраслей экономики.

Волгоград входит в десятку городов, модернизацию городского электротранспорта в которых при поддержке ВЭБ.РФ одобрило Правительство РФ. Общая стоимость программы — 252 млрд рублей. Программа охватывает почти 8,8 млн жителей в следующих городах: Курск, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов, Пермь, Ярославль, Липецк, Красноярск, Нижний Новгород, Краснодар. В рамках программы будут построены и модернизированы 620 км путей, поставлены 647 трамваев.

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