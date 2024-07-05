Совместное российско-индийское предприятие передало 35 тысяч АК-203 армии Индии

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Российско-индийское совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited, зарегистрированное и расположенное в Индии, произвело и передало индийскому министерству обороны 35 тыс. автоматов Калашникова АК-203. Учредители предприятия с российской стороны — «Рособоронэкспорт» и концерн «Калашников» Госкорпорации Ростех.

Автомат Калашникова АК-203 — версия автомата АК-200 под используемый в индийской армии патрон 7,62×39 мм. Оружие обладает традиционными преимуществами автоматов Калашникова: надежностью и простотой технического обслуживания.

«Ростех производит широкую линейку вооружения, которое подтвердило свою эффективность в реальных боевых условиях, в том числе новейшее стрелковое оружие. Сегодня Индия — первый иностранный заказчик, который начал выпускать у себя „двухсотую“ серию автоматов Калашникова. Производство продукции развернуто в Индии в полном соответствии программам Make In India и „Самодостаточная Индия“. Проект включает трансфер технологий, в его концепцию заложена 100-процентная локализация производства АК-203. Такие программы — один из трендов современного рынка вооружений и конкурентное преимущество России как надежного поставщика лучших оборонных решений», — сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех.

АК-203 производятся в Индии с соблюдением эксклюзивных российских технологий на сертифицированном оборудовании. Это обеспечивает высокое качество продукции и соответствие заявленным характеристикам.

«Совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited, одним из учредителей которого с российской стороны выступает „Рособоронэкспорт“, завершило первую фазу проекта по производству автоматов Калашникова АК-203 в Индии. Для повышения степени локализации на завод Korwa Ordnance Factory в Амети, штат Уттар-Прадеш, отгружено все необходимое имущество, полностью оборудованы производственные мощности. Это позволило в оговоренные с министерством обороны Индии сроки произвести и поставить индийской армии партию в 35 тысяч автоматов Калашникова, — сообщил генеральный директор „Рособоронэкспорта“ Александр Михеев. — Российско-индийское совместное предприятие — яркий пример плодотворного сотрудничества наших стран в оборонной сфере».

Сегодня Россия и Индия продолжают реализацию проектов по направлению военно-технического сотрудничества. В основе текущих и перспективных программ — максимальная нацеленность сторон на технологическое взаимодействие.

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