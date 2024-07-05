У ГАЗели появился близнец под маркой МАЗ

© news.drom.ru

В Беларуси из российских машинокомплектов организуют сборку ГАЗелей NN — автомобили этого семейства внезапно появились в фирменном каталоге Минского автозавода, причем под белорусской маркой.

МАЗ будет делать эти машины в вариантах цельнометаллический фургон и микроавроавтобус.

Первая из модификаций в каталоге МАЗа называется МАЗ-3650А0, вторая — МАЗ-281120 Лира. В технических характеристиках прописан 2,5-литровый турбодизель ГАЗ G31A, его мощность — 150 л.с. Белорусы указывают, что двигатель сочетается с 5-ступенчатой «механикой». В России ГАЗель NN оснащается только 6-скоростной МКП ГАЗ.

По неофициальной информации, сборку ГАЗелей NN для белорусского рынка организуют на одном из дочерних заводов МАЗа.

© news.drom.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.