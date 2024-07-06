В Татарстане идёт пуско-наладка на крупном элеваторном комплексе

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В Зеленодольском районе начаты пуско-наладочные работы на элеваторном комплексе «Свияжск-Зернопродукт», построенный ГК «Август». В рамках тестирования элеватора было отгружено 9 вагонов. Первая отправка зернового экспресса запланирована в порты Новороссийска.

Комплекс единовременно сможет принимать до 122,4 тыс. тонн зерна.

Главная особенность элеватора заключается в высокой скорости отгрузки: на ж/д — 350 т/ч, на суда — до 700 т/ч. В течение года через него будет проходить около 450 тыс. т урожая.

Инвестиции в реализацию проекта составили 2,8 млрд рублей.

Элеватор «Свияжск-Зернопродукт» способен оказывать весь комплекс услуг по приемке, очистке и сушке, хранению и отгрузке сельхозпродукции. Зернохранилище силосного типа вмещает 16 металлических силосов общей емкостью 112 тыс. тонн, оснащенных системой активного вентилирования, термометрией, системой механизированной зачистки, крышными вентиляторами для удаления конденсата.

Линии очистительно-сушильного комплекса обеспечивают доведение зернового сырья до кондиционных показателей. На предприятии предусмотрен многоступенчатый контроль качества зерна при приеме, хранении и отгрузке: при поступлении, систематический, оперативный по физико-химическим показателям, соблюдения ветеринарно-санитарных норм.

Элеваторный комплекс построен в течение двух лет — первый камень на площадке возведения объекта был заложен в июне 2022 года. Первоначально планировалось введение элеватора в эксплуатацию в две очереди с выходом предприятия на полную мощность в 2025 году. По факту строительство завершено досрочно, на текущий момент комплекс работает в пусконаладочном режиме.

Он расположен на пересечении международных транспортных коридоров «Север-Юг» и «Запад-Восток», на судоходном участке реки Свияги вблизиосновного судового хода по Волге и обеспечен выходами на федеральные авто- и железнодорожные магистрали. Транспортная инфраструктура индустриального парка СММЛЦ и производственные мощности предприятия позволяют вести перевалку в течение всего года — до сих пор в республике не было элеваторов, способных осуществлять отгрузку вне зависимости от сезона.

Основными направлениями отгрузок станут Санкт-Петербург, порт Кавказа, порты Азовского моря и Астрахани. Кроме того, грузы будут отправлять в главные порты страны: Новороссийск, Усть-Луга и Высоцк. Также есть потенциал для дальнейшей отправки в Иран, Турцию, Египет, Саудовскую Аравию, Индию.

https://dairyne...okoskorost.html

© uk-alliance.org

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