Автозавод «Урал» открыл собственный учебно-производственный комплекс

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На площадках УПК будут обучать слесарей механосборочных работ, маляров, операторов/наладчиков станков и манипуляторов с программным управлением, стропальщиков.

Это первый крупный объединенный центр обучения специалистов сервисных служб и специалистов, требующихся на автозавод, рассказал генеральный директор АЗ «Урал» Павел Яковлев.

«Такое обучение позволит исключить возможность допуска неопытного сотрудника до работы. Благодарю всех тех, кто принял непосредственное участие в его организации и открытии. Работа проделана колоссальная».

Одна из площадок Учебного комплекса была капитально отремонтирована и перепрофилирована, чтобы полностью соответствовать поставленным задачам. В рамках этого проекта созданы учебные места для вновь принятых сотрудников с недостаточным уровнем квалификации — то есть человек, не имеющий специальности и диплома, при желании сможет заключить ученический договор, пройти групповое обучение, трудоустроиться и успешно работать.

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