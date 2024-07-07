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Медучреждения

В Брянске открыли новый хирургический корпус детской областной больницы

 © bragazeta.ru

На базе больницы создан современный комплексный медицинский центр — высокотехнологичный, оснащенный самым современным оборудованием, в том числе для телемедицинских консультаций, где работают профессионалы высочайшего уровня. Все то, что ранее было доступно только в федеральных центрах, есть у нас. Из федерального бюджета на строительство хирургического корпуса было выделено 1,9 млрд рублей, полмиллиарда составили инвестиции региона.

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Источник: https://bryansknovosti.ru/%d0%b2-%d...0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8/

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Брянская область
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    07.07.2415:54:16

    «Все то, что ранее было доступно только в федеральных центрах, есть у нас."

    Вот и все!

    У меня почему-то особенное отношение к Брянску — региону со сложной историей — а какая там природа!

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~15:57 07.07.24
    #1285784
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