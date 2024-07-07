В Брянске открыли новый хирургический корпус детской областной больницы

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На базе больницы создан современный комплексный медицинский центр — высокотехнологичный, оснащенный самым современным оборудованием, в том числе для телемедицинских консультаций, где работают профессионалы высочайшего уровня. Все то, что ранее было доступно только в федеральных центрах, есть у нас. Из федерального бюджета на строительство хирургического корпуса было выделено 1,9 млрд рублей, полмиллиарда составили инвестиции региона.

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