Микрон расширил сборочное производство микросхем

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Микрон, крупнейший российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», увеличил производственные мощности по выпуску корпусированных микросхем промышленного назначения для экстремальной электроники в 2,4 раза.

В рамках проекта Микрон модернизировал производственный участок площадью 1,5 тыс. кв. м, где были открыты новые чистые производственные помещения, соответствующие классу ISO 8, установлено и запущено 29 новых единиц оборудования, из них 8 российского производства.

На новых площадях сборочного производства осуществляются технологические операции по скрайбированию пластин, монтажу кристалла, присоединению алюминиевых проводников, герметизации микросхем. Расширение производства позволит нарастить выпуск корпусированных микросхем для приборостроения, машиностроения, аппаратуры, применяемой в зонах с экстремальными перепадами температур, давления, радиации, в том числе в арктических регионах, при глубоководных и подземных работах.

«Критически важно удовлетворить растущие потребности в электронной компонентной базе отечественного производства всех отраслей промышленности — от приборостроения и автопрома до авиации и машиностроения. В ходе развития сборочного производства Микрон уже запустил 8 установок российского производства. Реализация данного проекта позволила создать на предприятии 187 современных рабочих мест», — заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов.

«Потребность в импортозамещении является драйвером развития производства. В 2023 году количество рабочих мест в сегменте микроэлектроники увеличилось на 10%, а объем инвестиций — в 1,5 раза в сравнении с 2022 годом. Для модернизации инфраструктуры под развитие сборочного производства экстремальной электроники завод использовал часть средств из общего Гранта Правительства Москвы», — сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.

«Высокотехнологичная продукция компаний ОЭЗ „Технополис Москва“ успешно замещает импортные аналоги, поэтому крайне востребована рынком. В 2023 году выручка резидентов особой экономической зоны столицы составила почти 137 млрд рублей, из них около 48,5 млрд рублей приходится на производителей микроэлектроники. Резидент ОЭЗ Москвы завод „Микрон“ динамично расширяет свою продуктовую линейку, наращивая выпуск критически важных изделий. Для реализации проекта по расширению сборочного производства предприятие модернизировало 1,5 тыс. кв. м чистых производственных помещений», — пояснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Стартом нового проекта по расширению мощностей завода „Микрон“ мы продолжаем реализацию стратегической программы развития Группы компаний „Элемент“. Весной мы запустили на предприятии две новые линии по корпусированию микросхем в пластик и увеличению производства чип-модулей для банковских карт „Мир“. А сегодня — открываем новые производственные участки по сборке микросхем для использования в устройствах, способных работать в экстремальных условиях эксплуатации. Это позволит нам закрыть потребности российских приборостроительных и машиностроительных предприятий в микросхемах для аппаратуры, применяемой в зонах с экстремальными перепадами температур, давления, радиации, при глубоководных и подземных работах», — прокомментировал президент ГК «Элемент» Илья Иванцов.

«В рамках проекта по развитию сборочного производства микросхем для экстремальной электроники модернизирована инфраструктура и увеличены производственные мощности. В ходе развития производства мы приоритетно применяем отечественное оборудование и комплектующие, до конца года будет запущено еще 40 единиц оборудования, из них 12 российского производства», — сообщила генеральный директор АО «Микрон» Гульнара Хасьянова.

Для снижения зависимости от импорта и укрепления технологического суверенитета страны критически важно увеличивать выпуск промышленных микросхем.

В марте 2024 года Микрон запустил две производственные линии: новую линию сборки микросхем в пластиковые корпуса и дополнительную линию сборки чип-модулей, что позволит увеличить возможности локализации отечественных производителей приборов и устройств для реализации задач, поставленных в Концепции технологического развития РФ до 2030 года.

фото:

https://mikron....talla-v-korpus/

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