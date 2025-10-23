Московский НИТУ МИСИС и КБ «Карфидов Лаб» разработали и выпустили пилотную партию полностью отечественных микромотор-редукторов, производство которых будет налажено в Тульской области.

Устройства такого класса в России ранее не производились и закупались за рубежом. Разработчики создали два типоразмера изделий — ДПР-8 (диаметром 8 мм) и ДПР-10 (10 мм).

Миниатюрные двигатели, оснащённые небольшими редукторами, используются в системах, где требуются компактность, высокая точность и плавность движений — в медицинских протезах, робототехнике, промышленной автоматике, системах «умного дома», 3Д-принтерах, приборах точного дозирования. Их применяют и в аэрокосмической технике (для изготовления приводов ориентации и раскрытия антенн на малых спутниках), а также в стабилизаторах беспилотных аппаратов.

Импортозамещение вплоть до механики

В процессе работы инженеры анализировали зарубежные аналоги. Они применили трёхмерное сканирование, создание цифровых моделей, компьютерные расчеты поведения деталей под нагрузкой.

«Технические решения, которые мы применили, позволяют использовать унифицированные узлы для разных моделей редукторов. Все типоразмеры оснащаются единым компактным датчиком, который преобразует движение в цифровой сигнал. Это упрощает сборку и делает детали взаимозаменяемыми», — сказал заведующий кафедрой инжиниринга технологического оборудования вуза, сооснователь и генеральный конструктор КБ «Карфидов Лаб» Алексей Карфидов.