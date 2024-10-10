Сегодня расскажем Вам о новом детище Алексея Гарагашьяна — внедорожном пикапе двойного назначения АГ34. Для тех, кто не в курсе, кто такой Алексей Гарагашьян, сообщим, что именно он разработал легендарный снегоболотоход «Шерп», ставший родоначальником целого класса вездеходной техники.

Но АГ34 относится к другому типу машин. При его создании главной задачей было сделать легкий армейский грузовик: надежный, ремонтопригодный, с хорошей проходимостью.

Впрочем, такой транспорт будет полезен не только в армии, но и на гражданке: его по достоинству оценят и фермеры из глухих деревень, и любители оффроуда.

АГ34 имеет несущий кузов, собранный вокруг пространственной рамы. Она полностью соответствует требованиям безопасности для автогонок: крыша внедорожника не сомнется даже при перевороте на скорости. Элементы кузова пикапа выполнены из стали толщиной от 1,5 до 12 мм и соединены сваркой. В целях повышения жесткости конструкции количество разъемных соединений сведено к минимуму. Лобовое стекло разделено на две части, которые открываются кверху. Боковые стекла вместе с рамками дверей откидываются вниз и фиксируются с помощью расположенных снаружи магнитов.

АГ34 с открытыми окнами. За рулём сидит его создатель Алексей Гарагашьян

Задняя дверь кузова распашная, открывается вбок.

В конструкции АГ34 применены агрегаты от грузовика ГАЗ Садко Next. В качестве двигателя используется силовой агрегат ЯМЗ-534 с рабочим объёмом 4430 см³, развивающий мощность в 240 л. с. Коробка передач — механическая 5-ступенчатая. Также имеется двухступенчатая раздаточная коробка. Мосты — неразрезные с кулачковыми дифференциалами повышенного трения. Подвеска — зависимая на продольных рессорах. Ходы подвесок превышают 300 мм.

Ходы подвески позволяют даже проделывать такой трюк

На внедорожник устанавливаются шины «Кама» от военного грузовика «Урал» размером 1260×390-20″. Предусмотрена автоматическая подкачка колёс с управлением из кабины. В целях предотвращения соскакивания шин с колёсных дисков при пониженном давлении они закреплены двухсторонними бэдлоками.

Минимальный дорожный просвет АГ34 составляет 420 мм — это больше, чем у «Урала»! Благодаря вынесенному на крышу воздухозаборнику и защите электрооборудования от влаги, машина способна преодолевать брод глубиной до двух метров.

Расположение воздухозаборника над задним окном практически исключает попадание в него воды и грязи

За счёт низкого центра тяжести внедорожник обладает очень хорошей боковой устойчивостью. При испытании на поперечное опрокидывание на специальном стенде угол отрыва первого колеса составил 50 градусов!

Испытания АГ34 на стенде на поперечное опрокидывание

Теперь заглянем в салон боевого пикапа: здесь всё подчинено разумному минимализму.

Отделка салона отсутствует, приборы — только самые необходимые. Нет даже замка зажигания: вместо него установлен тумблер и кнопка запуска. Всё сделано так, чтобы у машины была минимальная стоимость и максимальная простота. Как говорится — не ломается то, чего нет. Однако сидения мягкие и довольно удобны.

Между сидениями расположен воздушный фильтр и труба воздухозаборника, идущая на крышу автомобиля

Проходимость АГ34 впечатляет: он может двигаться по косогору, совершенно разбитым дорогам с воронками, с лежащими поперёк столбами, и, притом делать это быстро.

Толстостенные шины от военного грузовика позволяют без проколов ехать по битому кирпичу. Пикап способен без каких-либо повреждений проехать через кирпичный забор: тюкнуть его, подождать, пока он осыплется, и проехать. Передним или задним ходом — неважно.

На случай, если АГ34 все-таки застрянет, он оснащён лебедкой с тяговым усилием 9 т.

Механизм лебедки спрятан за прочным бампером, поэтому риск его повреждения минимален

Немаловажными особенностями пикапа АГ34 являются отсутствие импортных комплектующих и возможность транспортировки его в обычной фуре.

Внедорожник выпускается в двух версиях: военной и гражданской. Военную версию АГ34, собирает в Туле ООО НПК «ЭНЕРГИЯ» под названием «Фарис», а гражданскую — в Пензе ООО «РИТМ».

Кстати, АГ34 уже принимал участие на параде в Туле 9 мая 2024 года.

АГ34 на параде 9 мая в Туле

АГ34 на параде 9 мая в Туле

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