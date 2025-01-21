«Автотор» запустил производство рамного внедорожника BJ60 бренда BAIC

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В рамках подготовки к запуску производства BAIC BJ60 специалисты Инновационно-технологического центра «Автотор» разработали комплект технологической документации. Для запуска производства данной модели была разработана и изготовлена новая оснастка, оборудованы дополнительные участки линии, перенастроено программное обеспечение.

Первые автомобили BAIC BJ60, произведенные для российского рынка, будут оснащены 2-литровым дизельным двигателем мощностью 163 л.с. и максимальным крутящим моментом 400 Нм, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Силовая установка внедорожника реализована по технологии «мягкого гибрида» (MHEV1): здесь традиционный ДВС дополняет электромотор мощностью 10 кВт, который выполняет функцию стартера, облегчающего работу двигателя. Такая система позволяет добиться более плавного начала движения и эффективного ускорения автомобиля, а также способствует дополнительной экономии топлива.

Габаритные размеры внедорожника составляют 5040 мм x 1955 мм x 1925 мм (Д*Ш*В), а колесная база — 2820 мм. Полный привод реализован по принципу Part-Time2, отвечая запросам ценителей настоящих классических внедорожников. Палитру внедорожных возможностей расширяют понижающая передача, а также дополнительные блокировки переднего и заднего межколесного дифференциалов. При этом полностью независимая подвеска обеспечивает повышенный комфорт и плавность хода как на бездорожье, так и в городских условиях.

В рамках стратегического партнерства АВТОТОР и BAIC официальным дистрибьютором бренда на территории России осуществляется продажа автомобилей, запасных частей, компонентов и аксессуаров, продвижение бренда, послепродажное сервисное и гарантийное обслуживание.

«Автотор» - один из ведущих российских автопроизводителей, крупнейшее предприятие обрабатывающей промышленности Калининградской области. Компания основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов.

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