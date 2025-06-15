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15 июня 2025, 21:16 306 Судоверфь Парящие машины (ПАРМА)™ ⇒ Судостроение и судоходство

Судоверфь «ПАРМА» построила новое судно на воздушной подушке проекта Нептун 23

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Судоверфь «Парящие Машины» (ПАРМА) построила новое пассажирское судно на воздушной подушке проекта Nep23 «ПЕЧОРА». СВП построено под наблюдением РКО (речной регистр) на класс «+Р1.2 СВП». Строительный номер 52. Судно вмещает 20 пассажиров и 2 члена экипажа. Судно приводится в движение двумя дизельными 4-х цилиндровыми двигателями мощностью 200 л.с. каждый. Амфибия оснащена двумя винтами изменяемого шага (реверсивными), двумя топливными баками суммарной вместимостью 400 литров, двумя плотами по 12 мест каждый, светодиодным и ксеноновым освещением, двойными пакетами поликарбонатного остекления, площадками для багажа. Максимальная скорость на ходовых испытаниях вода — более 70 км/ч, лед/снег — более 100 км/ч.

СВП Нептун 23 ср.52СВП Нептун 23 ср.52

СВП Нептун 23 ср.52СВП Нептун 23 ср.52

СВП Нептун 23 ср.45СВП Нептун 23 ср.45

СВП Нептун 23 ср.52СВП Нептун 23 ср.52

СВП Нептун 23 ср.45СВП Нептун 23 ср.45

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