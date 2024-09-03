Минпромторг закупил и передал пять аэролодок для нужд Чукотского автономного округа

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Минпромторг России закупил и передал четыре аэролодки «Север 750К лонг» и одну «Фантом 850А» для нужд Чукотского автономного округа. Об этом сообщили ТАСС в секретариате первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

Подобные аэролодки уже проверены эксплуатацией на лимане в период межсезонья. Убежден, что пополнение флота сделает переправу более надежной и доступной для жителей Чукотки, а также для гостей этого очень красивого и самобытного региона России. К слову, его уникальность отражена в дизайне судов, которые мы сегодня передаем. Их раскраска содержит мотивы богатого и разнообразного чукотского фольклора. Для кого-то, возможно, это станет поводом для его более глубокого изучения, — отметил Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении по итогам рабочей поездки в регион.

Как сообщил журналистам глава региона Владислав Кузнецов, cтоимость переправы для пассажиров через Анадырский лиман на Чукотке снизится в 10 раз и составит не более 500 рублей на человека.

Мы все знаем не понаслышке, что в период межсезонья переправа через Анадырский лиман — это сложное мероприятие, и вот пять новых аэролодок специально сделаны для нашей территории. Они эффективны, они комфортны, они теплые и полностью решают для нас транспортный вопрос переправы в межсезонье, которое может длиться и полгода. Я бы еще хотел сказать, что лодки будут эксплуатироваться государственным бюджетным учреждением, и это позволяет нам взять под контроль цены. Мы приняли решение, что снизим цены в 10 раз, то есть цена перевозки на человека будет не более 500 рублей с учетом доставки от двери до двери, — сказал губернатор Чукотки.

Окружная столица отрезана от поселка Угольные Копи, где расположен главный аэропорт Чукотки, водами Анадырского лимана. Зимой жители округа добираются до этого населенного пункта по ледовой переправе, которая обычно открывается в феврале, летом и в межсезонье — на баржах, вертолетах и глиссерах.

Суда вмещают до 12 человек, способны перевозить до 2,5 тонн грузов, укомплектованы необходимым навигационным и аварийно-спасательным оборудованием в соответствии с требованиями российского речного регистра. Первые рейсы состоятся уже в октябре текущего года. В сезон объем перевозок составит порядка 6 тыс. пассажиров, уточнили в инпромторге.

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