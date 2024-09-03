В Туле открыли передовую инженерную школу

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Передовую инженерную школу «Интеллектуальные оборонные системы» им. академика А. Г. Шипунова открыли на базе Тульского государственного университета (ТулГУ). В ней будут обучать специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Планируется, что к 2030 году школа выпустит 50 системных инженеров и 500 специалистов инженерного профиля, 360 инженеров пройдут обучение по программам дополнительного профессионального образования, 5,7 тыс. школьников — раннюю профессиональную ориентацию.

Отмечено, что основная цель создания инженерной школы заключается в обеспечении потребности предприятий ОПК высококвалифицированными специалистами. Первый набор инженерной школы составил 30 бакалавров и 63 магистра. Тульская область — один из ключевых индустриальных регионов страны. И нашим предприятиям нужны молодые кадры с управленческими, проектными, конструкторскими компетенциями.

В состав инженерной школы вошли четыре образовательных блока, в частности, это центр «Интеллект» с научными лабораториями, пространствами для проектной работы и для занятий со школьниками. В лабораторном модуле «Эксперимент» будут проводить моделирование и исследования, в производственно-технологическом кластере «Мастерская» — отрабатывать технологии получения изделий из новых композитных материалов. Испытательная лаборатория «Полигон» предназначена для экспериментальной отработки систем управления.

Инженеры для ОПК

Ростех уточнил, что первых инженеров специально для ОПК ТулГУ начал готовить вместе со входящим в госкорпорацию холдингом «Высокоточные комплексы». Проект реализуется тульским Конструкторским бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова.

В госкорпорации отмечают, что четыре образовательных пространства с современными учебными классами и лабораториями будут занимать около 3 000 кв. м. Бакалавры и магистры пройдут специальный отбор в школу. Уже во время учебы они смогут участвовать в проектах тульских оружейников.

«Преподаватели университета и специалисты оборонных предприятий Ростеха будут готовить студентов по специальным учебным программам, созданным университетом и Российской академией наук. Обучение включает занятия по робототехнике, искусственному интеллекту, системам технического зрения и другим дисциплинам», — уточнили в Ростехе.

По словам заместителя гендиректора Ростеха Николая Волобуева, ежегодно учебное заведение будет выпускать порядка 100 высококлассных специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса. «Для решения масштабных задач требуются высококвалифицированные специалисты, а также консолидация сил с ведущими научными и образовательными учреждениями страны. На базе новой передовой инженерной школы в Туле будут идти совместные разработки и исследования, актуальные для государства», — привели его слова в пресс-службе.

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