На Лысогорской птицефабрике в Саратовской области ввели в эксплуатацию новый цех

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На птицефабрике «Лысогорская», которая является частью агрохолдинга «Саратов-Птица», завершены капитальные ремонтные работы, и введен в эксплуатацию новый цех № 16 для производства куриных яиц, рассчитанный на 72 тысячи кур-несушек.

На предприятии впервые установлено современное оборудование, которое уже успешно прошло испытания и продемонстрировало высокую эффективность в работе.

Кроме того, на территории птицефабрики были построены три новых ангара для хранения зерна с общей вместимостью 6 тысяч тонн. Теперь предприятие сможет закупать корма на целый год, что значительно повысит его устойчивость и экономическую эффективность. В ближайших планах — строительство нового кормоцеха.

В настоящее время производственные мощности Лысогорской птицефабрики позволяют содержать 540 тысяч голов промышленного поголовья и 370 тысяч голов молодняка. К 2025 году планируется увеличить общее количество птицы до 1 млн 90 тысяч голов.

Главный зоотехник птицефабрики Оксана Матросова рассказала, что новое оборудование оснащено датчиками для контроля расхода зерна, системой дозирования корма, а также удобными ниппельными поилками. Просторные клетки в новом цехе обеспечат комфортное содержание несушек.

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