В Челябинской области открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс

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Физкультурно-оздоровительный комплекс открыли 3 сентября в Верхнем Уфалее.

Строительство ФОКа вели по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области».

В новом ФОКе будут работать секции плавания, мини-футбола, баскетбола, бокса, самбо, карате, а также секция адаптивного спорта.

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