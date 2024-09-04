РусГидро ввело в эксплуатацию пять АГЭК в Якутии и Камчатском крае

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Сегодня в пяти отдаленных населенных пунктах Республики Саха (Якутия) и Камчатского края РусГидро ввело в эксплуатацию современные объекты локальной энергетики — автоматизированные гибридные энергокомплексы (АГЭК) общей мощностью 5,4 МВт, построенные с применением современных технологий на основе ВИЭ, систем накопления энергии и автоматизированного управления. Команда на ввод новых энергообъектов в работу была отдана в режиме телемоста с площадки проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума.

Новые энергокомплексы возведены в якутских селах Тополиное, Урицкое, Дабан и Саныяхтах, а также камчатском селе Долиновка. Эти населенные пункты изолированы от централизованного энергоснабжения. Зимой температура на этих территориях опускается ниже отметки минус 50 градусов, поэтому надежность энергоснабжения здесь имеет особое значение.

Каждый энергокомплекс включает в себя современную высокоэффективную дизельную электростанцию, солнечную электростанцию и систему накопления энергии, объединенные единой автоматизированной системой управления. Применение солнечных электростанций и высокоэкономичных дизель-генераторов позволяет значительно сократить объемы завоза органического топлива, а также снизить воздействие на окружающую среду. Планируется, что расход дорогостоящего и доставляемого по сложной транспортной схеме дизельного топлива сократится минимум на треть.

Энергокомплексы в Якутии построены в рамках механизма энергосервисного договора, заключенного между ООО «Группа ЭНЭЛТ» и АО «Сахаэнерго», входящим в Группу РусГидро. Механизм определяет финансирование всех работ за счет средств инвесторов. Возврат инвестиций по соглашению с Правительством Республики Саха (Якутия) осуществляется за счет сохранения экономии расходов на топливо в тарифе в течение не менее 15 лет, после чего энергообъекты перейдут в собственность Сахаэнерго. После ввода в эксплуатацию этих энергокомплексов количество АГЭК, построенных РусГидро на территории Якутии в рамках механизма энергосервисных договоров, достигло десяти. Ранее были реализованы аналогичные проекты в селах Улахан-Кюель, Кулун-Елбют, Хонуу, Чумпу-Кытыл, Сасыр и городе Верхоянске. Их работа дала сокращение потребления топлива в объеме 1 400 тонн дизельного топлива.

Первый в Камчатском крае автоматизированный энергокомплекс в селе Долиновка возведен дочерним обществом РусГидро — АО «Южные электрические сети Камчатки».

В целом АГЭК с использованием ВИЭ планируется построить в 73 населенных пунктах в Якутии и в 7 на Камчатке. При этом общая мощность новых дизельных электростанций превысит 90 МВт, мощность ВИЭ-электростанций составит около 30 МВт.

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