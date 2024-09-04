На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 введена в работу новая газотурбинная установка

© rushydro.ru

На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 введена в эксплуатацию новая газотурбинная установка российского производства мощностью 25 МВт. Торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового энергоблока прошла в рамках Восточного экономического форума.

До ноября на станции будет введен в работу еще один аналогичный энергоагрегат, в настоящее время на нем идут пусконаладочные работы. Обе газотурбинные установки ЭГЭС-25ПА мощностью 25 МВт каждая изготовлены на предприятии «ОДК-Авиадвигатель», входящем в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха.

Главная задача нового оборудования — покрывать пиковые нагрузки Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, которая является самым крупным производителем электроэнергии на Сахалине. Ввод в работу 50 МВт высокоманевренной мощности повысит эффективность и надежность работы энергосистемы Сахалина, что положительно скажется на качестве энергоснабжения потребителей. Учитывая высокую сейсмическую активность региона, оборудование изготовлено и смонтировано таким образом, что выдерживает землетрясение силой до 9 баллов.

Планируется, что в 2025 году на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 начнется монтаж еще четырех газотурбинных энергоагрегатов общей мощностью 100 МВт производства «ОДК-Авиадвигатель».

Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 — крупнейшая электростанция Сахалинской области, эксплуатируется «Сахалинэнерго», входящим в Группу РусГидро. Помимо выработки электроэнергии, ТЭЦ обеспечивает теплоснабжение Южно-Сахалинска.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.