Производство школьной формы нестандартных размеров запустили в Ленобласти

Швейное предприятие «Элком» в Сосновом Бору Ленинградской области приступило к производству без увеличения стоимости нестандартных размеров школьной одежды.

В год на педприятии изготавливают 350 тысяч изделий.

Также на предприятии шьют ленинградский подарочный набор для новорожденных.

Технологи предприятия рассказали, что полностью отказались от использования синтетики на производстве: что малышам, что школьникам, что их родителям важен не только внешний вид одежды, но и комфорт в активной носке.

В прошлом году на предприятии начал работу новый вязальный цех для выпуска тонкого трикотажа.

ООО «Элком» работает с 1993 года и является одним из ведущих предприятий Северо-Запада, специализирующихся на производстве детской одежды и школьной формы из вязаного трикотажа и текстиля.

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