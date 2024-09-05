Компания «МАНРО» выпустила компаундирующую линию на базе двухшнекового со-направленного экструдера

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Компания «МАНРО» (бренд MANRO™, г. Тольятти) провела успешный тестовый запуск экструзионной линии, оснащенной двухшнековым со-направленным экструдером DSE27 собственного производства.

Экструзионная линия не имеет аналогов в стране, т.к. аналогичный тип оборудования в России не производится. Линия полностью спроектирована, сконструирована и изготовлена компанией «МАНРО», включая программное обеспечение, управляющее всей линией в целом, включая периферийное оборудование.

«МАНРО» успешно провела первый тестовый запуск экструзионной линии, оснащенной двухшнековым со-направленным экструдером DSE27 собственного производства

«Мы рады сообщить о достижении, которое можно по праву считать не только важным этапом в истории компании „МАНРО“, но и значимым событием для всей российской машиностроительной и полимерной отрасли. В условиях, когда независимость от импорта становится ключевым фактором устойчивого развития, мы совершили прорыв. Мы создали оборудование, показывающее стране и миру возможности российского машиностроительного кластера, в плане достижений и инноваций», — отметили в компании.

Особенности и преимущества экструдера MANRO

Экструдер MANRO DSE27 оснащен электрическим синхронным мотором с водяным охлаждением и частотным векторным управлением, который обеспечивает непревзойденную эффективность и надежность.

Принцип «единой панели» управления позволяет централизованно управлять всеми системами экструдера и периферийного оборудования с одного рабочего места, делая управление процессом простым и интуитивным.

Опциональная система вибродиагностики трех уровней для контроля состояния редуктора, разработанная в коллобарации с компанией GTLab, позволяет своевременно диагностировать состояние приводной части экструдера.

Высокомоментное исполнение приводной части и конструкция станины, просчитанная по FEM-анализу, обеспечивают стабильность и противодействие кручению при повышенных нагрузках.

Разработанная компанией система вакуумной дегазации MANRO с уникальной системой завихрения и быстрой очистки обеспечивает высокоэффективное удаление газов из материала.

Технологическая часть экструдера с повышенным свободным объемом 1,65 увеличивает производительность до 30% и обеспечивает гибкость при переработке различных рецептур.

Многоуровневые системы защиты экструдера MANRO, наряду с решениями ведущих европейских производителей, обеспечивает высокий уровень безопасности и надежности оборудования.

Компания «МАНРО» с момента создания в 2009 году и по сегодняшний день является одним из наиболее крупных российских предприятий в области проектирования и производства запасных частей и оснастки к экструзионному оборудованию мировых производителей.

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