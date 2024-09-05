Крупнейшее в России производство цинкового концентрата открыли в Бурятии

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В Бурятии в рамках ВЭФ запущен Озёрный ГОК.

В 2025 году Озёрный горно-обогатительный комбинат достигнет предусмотренных проектом объёмов переработки в 6 млн т руды в год. Предприятие будет ежегодно выпускать до 600 тыс. т концентрата цинка и до 82 тыс. т свинцового концентрата. Это позволит ему выйти на позиции крупнейшего в РФ и пятого в мире производства цинкового концентрата.

Открытое в 1961 году Озёрное месторождение — одно из десяти крупнейших месторождений цинка в мире. Его балансовые запасы оцениваются в 8,3 млн т цинка и 1,6 млн т свинца. Также в руде Озёрного месторождения содержатся пиритная сера, серебро и кадмий.

Освоение месторождения долгое время откладывалось: не было подходящих технологий, затрудняла разработку удалённость от основных инфраструктурных объектов. Инвестор, ООО «Озёрное», начал строить ГОК в 2019 году. Компания провела технологические исследования, отобрала методики обогащения.

Для предприятия было изготовлено оборудование, в том числе российские высокопроизводительные флотомашины. Из упорных руд ГОК получает качественные концентраты с высоким уровнем извлечения полезных компонентов, отметил гендиректор ООО «Озёрное» Владислав Свиблов.

Озёрный ГОК — крупнейший инвестпроект Бурятии. На его развитие направлено более 103 млрд рублей, в том числе 9 млрд рублей из средств ВЭБ.ДВ. Численность сотрудников предприятия — более 1 200 человек.

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