Как мобильная электростанция помогает уменьшить расходы на ГОКе

Решение для горной промышленности от ГК ТСС - мобильная электростанция © pics.rbc.ru

Мобильная электростанция ТСС была спроектирована и разработана для решения проблемы перегонки тяжелой землеройной машины на Комаровском месторождении в Казахстане. Для проведения взрывных работ на горном предприятии необходим оперативный перегон электрогидравлического экскаватора. Во избежание больших временных и денежных затрат, связанных с прокладкой временных линий электроснабжения, руководством ГОКа было принято решение о приобритении мобильной ДЭС.

Добычи на Комаровском месторождении в Казахстане проводятся с 2006 года, общая площадь ТОО «Комаровское горное предприятие» составляет 104 квадратных километра. С 2023 года работы на предприятии проводятся с помощью гидравлического электрического экскаватора с приблизительной массой 700 тонн.

Горно-обогатительный комбинат в Казахстане © pics.rbc.ru

Конструкторский отдел ГК ТСС разработал передвижную дизельную электростанцию с дистанционным мониторингом и управлением, которая будет обеспечивать экскаватор электроэнергией.

Установка состоит из мобильного энергокомплекса с дизельной электростанцией, установленного в контейнеровоз на шасси КАМАЗ. ДЭС была сконструирована и собрана на производственном комплексе ГК ТСС . Это решение позволит заказчику сократить время перегона оборудования, а также избежать расходов на строительство временных ЛЭП и общих трудозатрат в чел/часах.

В проектном решении была использована дизельная электростанция на базе двигателя Mitsubishi мощностью 1200 кВт. Эти двигатели могут применяться как в качестве основного источника электроэнергии, так и в качестве резервного. Работа ДЭС соответствует графику работы экскаватора, электрическая система характеризуется высоким уровнем электробезопасности.

Мобильная дизельная электростанция ТСС для ГОКов © pics.rbc.ru

Исполнение на базе автомобиля-контейнеровоза и шасси КАМАЗ обеспечивает заказчику мобильность установки. Благодаря этому дизель-генераторная станция может проезжать по труднопроходимым участкам территории горно-обогатительного комбината. При перемещении обеспечивается стабильность и устойчивость работающего генератора.

На передвижную станцию был установлен предпусковой подогреватель двигателя. Эта опция позволяет прогреть дизельную электростанцию без запуска, что облегчит его запуск в холодную погоду. Также специалистами ГК ТСС было предусмотрено дополнительное заземление — это обеспечило гарантию бесперебойной работы станции в движении.

При изготовлении дизель-генераторной установки была использована еще одна разработка ГК ТСС — онлайн система мониторинга, позволяющая контролировать качество электроэнергии и учет потребления. Отслеживать и регулировать параметры работы станции можно из кабины автомобиля, благодаря выносной системе управления. По периметру контейнера и внутри установлены видеокамеры, с помощью которых можно отследить неполадки в работе установки.

Сервисные специалисты провели пуско-наладочные работы, отрегулировав параметры работы дизель генераторной установки. Кроме того, был произведен оперативный выезд сотрудников нашей компании для обучения сотрудников обслуживанию агрегата.

ГК ТСС была разработана, спроектирована и реализована мобильная дизельная электростанция в контейнеровозе на шасси мощностью 1200 кВт. Такое решение позволило сократить время на перегон оборудования по территории ГОК, а также сократить расходы за счет отсутствия затрат на строительство ЛЭП и общих трудозатрат в чел/часах.

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