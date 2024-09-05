Два судна проекта Looker 370 будут выполнять прогулочные рейсы в акватории Сочи

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Суда построены на верфи «Паритет-Центр» в Ярославле по заказу «Машпромлизинга»

АО «Машпромлизинг» передало в финансовую аренду АО «Илья Муромец» для последующей передачи в сублизинг ООО «МПС» два пассажирских судна проекта Looker 370. Суда будут выполнять туристические прогулочные рейсы в акватории Черного моря в Сочи, сообщает пресс-служба лизинговой компании.

Катера, названные «Капучино» и «Шампань», построены на верфи судостроительной компании ООО «Паритет-Центр» (Ярославль) по заказу «Машпромлизинга». Судно проекта Looker 370 имеет прозрачное дно, передвигается с помощью подводного крыла и двух подвесных двигателей.

Основные характеристики проекта Looker 370: длина — 11,3 м; ширина — 4,1 м; осадка — 1,3 м; пассажировместимость — 20 человек.

ООО «Паритет-Центр» с 1997 года занимается производством и экспортом судов на подводных крыльях, с 2013 года — водных велосипедов Seabike. В настоящее время предприятие проектирует и строит пассажирские суда на электродвижении. Как сообщало ИАА «ПортНьюс», глава Ярославской области Михаил Евраев летом 2022 года заявлял, что предприятие планирует вложить до 500 млн рублей в развитие мощностей, что позволит увеличить объемы производства в три раза.

АО «Машпромлизинг» — одна из ведущих компаний на рынке лизинговых услуг России. Основными направлениями деятельности компании являются: лизинг морских (речных) судов; лизинг промышленного оборудования; лизинг автотранспорта и спецтехники; лизинг коммерческой недвижимости.

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