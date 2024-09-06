Корпус для РЭА из Санкт-Петербурга для отечественных производителей.

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Компания «Комменж» (Санкт-Петербург), предлагает отечественным производитялям корпус, разработанный для использования в продукции COMMENG.

Особенность предлагаемого корпуса — совместимость с креплениями на рейку DIN Commeng DR MH, которые применяются многими отечественными производителями, а также коробкой со степенью защиты IP-65.

Предусмотрено размещение двух плат. Вместо верхней платы могут быть установлены тастатрура или дисплей. Возможно компаундирование размещенных в корпусе элементов. В стенках корпуса могут быть выполнены отверстия для установки разъемов.

Материал — трудногорючий АБС. Стандартный цвет серый, возможен цвет по заказу.

Теническое описание и документация на корпус

Пример готового изделия (Инжекторы PoE)

Коробка наружной установки КНУ-3

Корпус установлен в коробке IP65 (материал - поликарбонат) © commeng.ru

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