Корпус для РЭА из Санкт-Петербурга для отечественных производителей.
Компания «Комменж» (Санкт-Петербург), предлагает отечественным производитялям корпус, разработанный для использования в продукции COMMENG.
Особенность предлагаемого корпуса — совместимость с креплениями на рейку DIN Commeng DR MH, которые применяются многими отечественными производителями, а также коробкой со степенью защиты IP-65.
Предусмотрено размещение двух плат. Вместо верхней платы могут быть установлены тастатрура или дисплей. Возможно компаундирование размещенных в корпусе элементов. В стенках корпуса могут быть выполнены отверстия для установки разъемов.
Материал — трудногорючий АБС. Стандартный цвет серый, возможен цвет по заказу.
Теническое описание и документация на корпус
Пример готового изделия (Инжекторы PoE)
Коробка наружной установки КНУ-3
Корпус установлен в коробке IP65 (материал - поликарбонат) © commeng.ru
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