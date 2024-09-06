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Блог компании COMMENG™ ⇒ Электроника, электротехника и приборы

Корпус для РЭА из Санкт-Петербурга для отечественных производителей.

 © commeng.ru

Компания «Комменж» (Санкт-Петербург), предлагает отечественным производитялям корпус, разработанный для использования в продукции COMMENG.

Особенность предлагаемого корпуса — совместимость с креплениями на рейку DIN Commeng DR MH, которые применяются многими отечественными производителями, а также коробкой со степенью защиты IP-65.

Предусмотрено размещение двух плат. Вместо верхней платы могут быть установлены тастатрура или дисплей. Возможно компаундирование размещенных в корпусе элементов. В стенках корпуса могут быть выполнены отверстия для установки разъемов.

Материал — трудногорючий АБС. Стандартный цвет серый, возможен цвет по заказу.

Теническое описание и документация на корпус

Пример готового изделия (Инжекторы PoE)

Коробка наружной установки КНУ-3

Корпус установлен в коробке IP65 (материал - поликарбонат)Корпус установлен в коробке IP65 (материал - поликарбонат) © commeng.ru

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Источник: https://commeng.ru

корпуса для РЭА, корпуса для приборов, электроника
  • Нет аватара DTerentev
    06.09.2410:56:35

    Большая часть используемых нами корпусов изготавливается на собственных литьевых формах. Наш новый корпус, в отличие от остальных, разработанных для конкретных изделий — универсальный. Поэтому мы решили предложить его всем желающим.

    Назвали мы его «Комменж-241» — после просмотра номера «Уральских пельменей» «Песня о Заводе», где фигурировал секретный «Оладий — 237». На самом деле обнаружилось, все возможные и приличные аббревиатуры уже заняты. Просмотрели подходящие названия минералов — тоже облом, в ботанику уже не полезли. Цифры объясняются так: 241 — 24 год,1- первый корпус для открытой продажи.

    Отредактировано: DTerentev~10:58 06.09.24
    #1288315
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