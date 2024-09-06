В Твери торжественно открыли спортивный центр по видам гребли

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5 сентября в Твери состоялось торжественное открытие спортивного центра по видам гребли на реке Волга.

В этом году исполняется 95 лет со дня рождения тверской спортсменки Антонины Серединой. 29 августа 1960 года она стала единственной в истории гребного спорта, кто завоевал в один день, с разницей в полтора часа, две олимпийские золотые медали.

В честь открытия центра состоялся праздничный заезд воспитанников СШОР.

Гости осмотрели мощности гребного центра, где уже идут тренировки. В здании общей площадью 1,7 тыс. квадратных метров расположены тренажерные залы для академической гребли и гребли на байдарках и каноэ, зал с бассейном, где можно отрабатывать практические навыки академической гребли, и другие необходимые для спортсменов и тренеров помещения. Пропускная способность центра составляет 81 человек в смену. Также проведено благоустройство прилегающей к центру территории, обустроены проезды к учреждению и тротуары.

«Уникальный бассейн для водной подготовки, который сделан в этом комплексе, полностью имитирует ход лодки. Таких центров в нашей стране единицы, — рассказал директор спортшколы Андрей Лоенко. — Считаю, что новый центр гребли — инвестиция в наш спорт на многие десятилетия. Это позволит успешнее готовить спортсменов, обеспечивать водную подготовку невзирая на погоду. Спортсмены, тренеры, родители благодарны за то, что в регионе уделяется большое внимание развитию спорта. Потому что создание таких объектов позволяет смотреть далеко в будущее, продолжать воспитывать чемпионов».

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Значимость ввода центра для повышения уровня тверской гребли подчеркнул призер Олимпиады 1976 года Дмитрий Бехтерев.

«Сокращается период времени в рамках подготовки молодых людей от начальной стадии до уровня высшего спортивного мастерства, — отметил Дмитрий Бехтерев. Мне для этого потребовалось 12 лет. Но у нас не было таких современных спортивных залов и тренажеров. А здесь — новейшее оснащение, и всю технически сложную работу можно проводить в любое время года под крышей».

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В новом комплексе продолжат тренироваться, но уже на качественно иной ступени, юноши и девушки, мечтающие добиться высот в спорте. Владислав Савельев, который занимается греблей 5 лет, отметил наличие в центре множества функциональных тренажеров, что позволит значительно повысить эффективность подготовки.

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