стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
d-tatarinov 07 февраля 2025, 12:42 1021 Транспорт, спецтехника и логистика

Первый в этом году!

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © t.me

Готовим «Богатырь-М» к отгрузке в Саратов. Первый в этом году!

Обкатываем, проверяем системы. Всё отлично. На следующей неделе планируем отправить в город ещё 7 трамваев.

Поставка по соглашению с МУПП «Саратовгорэлектротранс» будет завершена точно в срок.

Поэтапное обновление подвижного состава в Саратове стало возможным благодаря поддержке Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен

Источник: https://t.me/pc_transportsystems

Тверь, Тверской механический завод электротранспорта, Богатырь-М
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,