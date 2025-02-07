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Готовим «Богатырь-М» к отгрузке в Саратов. Первый в этом году!

Обкатываем, проверяем системы. Всё отлично. На следующей неделе планируем отправить в город ещё 7 трамваев.

Поставка по соглашению с МУПП «Саратовгорэлектротранс» будет завершена точно в срок.

Поэтапное обновление подвижного состава в Саратове стало возможным благодаря поддержке Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

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