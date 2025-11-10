MAX
Производство

Начата сборка новых трамваев для Самары

Начата сборка новых трамваев для Самары на «Тверском механическом заводе электротранспорта».

Партия из 31 «Львёнка» будет поставлена в город в следующем году.

Напомним, что в мае мы завершены поставки на этот год — сегодня в Самаре уже 40 «Львят».

  Azimut9910.11.25 15:40:14

    Надеюсь, наконец, заменят оставшиеся трамваи Татра 1968 года.

    DimaY10.11.25 16:35:30

      Все заменят, но просто поразительно надежная техника эти Татры. Но устарела морально. Современные трамваи это другой уровень удобства.

      Azimut9911.11.25 08:04:48

        Да, тогда трамваи всё-таки были сделаны добротно и попроще по конструкции, без электроники, а стеклопластиковые сиденья выдержали, наверное, полвека, но в итоге и они были заменены на обычные.
        Кстати, в Самаре до сих пор все трамвайные стрелки переводятся вручную водителями ломиками. Раньше для этого на новые трамваи спереди приваривали наклонную трубу, чтобы они не вываливались оттуда при езде, а сейчас забирают их с собой в кабину.

