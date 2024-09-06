В Архангельской области создали кластер по подготовке кадров для оборонных заводов

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Образовательно-производственный кластер по подготовке кадров для оборонных предприятий Северодвинска «Судстройпрофи» создан в Архангельской области, сообщает пресс-служба администрации региона. Он создан в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

"Речь идет об образовательно-производственном кластере по подготовке кадров для оборонных предприятий Северодвинска «Судстройпрофи», — указано в сообщении. — Развитию объединения призвано способствовать трехстороннее соглашение, заключенное между правительством Архангельской области, ключевыми работодателями и образовательными организациями — участниками проекта".

Архангельская область стала победителем грантового конкурса министерства просвещения РФ «Профессионалитет» и получила 100 млн рублей на оснащение нового кластера машиностроительной отрасли. Базовым учреждением кластера станет Северодвинский техникум судостроения и машиностроения (ТСиМ). Также в проекте участвуют Архангельский техникум водных магистралей имени С.Н. Орешкова и северодвинские техникумы: судостроения и судоремонта, электромонтажа и связи, а также социальной инфраструктуры.

Партнеры — «Севмашпредприятие», «Звездочка» и СПО «Арктика» — за 2025-2027 годы на создание и развитие кластера направят около 70 млн рублей, из областного бюджета поступит порядка 60 млн рублей.

В 2025 году планируется отремонтировать семь мастерских Северодвинского техникума судостроения и машиностроения, в которых будут проводиться практические занятия по судомонтажным и трубопроводным работам, металлообработке на токарных и фрезерных станках, сборочно-достроечным работам, программированию и проектированию процессов, электрорадиомонтажным работам и электроизмерениям. Перечень оборудования образовательное учреждение формирует совместно с «Севмашем». Оснащение будет выполнено на федеральные средства гранта. Всего будет закуплено около 330 единиц техники, в том числе высокотехнологичной. За три года ТСиМ планирует выпустить более двух тысяч квалифицированных специалистов по десяти направлениям подготовки.

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