Ростех восстановил работу оборонного предприятия в Великом Новгороде

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АО «Ремвооружение» под управлением компании «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех восстановило деятельность АО «261 ремонтный завод», находившегося ранее в банкротстве. Это позволило запустить производственные процессы предприятия после длительного простоя. Завод специализируется на ремонте различных техсредств, включая топливозаправщики, автоцистерны, насосные установки, автотопливомаслозаправщики и другую спецтехнику.

261-й ремонтный завод в составе компании «Ремвооружение» вошел в контур Госкорпорации Ростех в 2018 году. С момента вхождения завода в Корпорацию ООО «РТ-Капитал» и «Ремвооружение» приняли ряд мер по восстановлению производства на предприятии и его финансовому оздоровлению. Этот процесс оказался трудоемким и занял несколько лет, так как антикризисные меры для узкоспециализированных заводов требуют индивидуального подхода и значительных усилий.

Новая стратегия развития и программа по выводу предприятия из кризиса позволили создать благоприятные условия для заключения мирового соглашения с кредиторами завода в конце 2023 года. На первом этапе была прекращена процедура банкротства и урегулирована кредиторская задолженность на срок до 2030 года. Эти шаги, а также заключение новых контрактов позволили обеспечить полную загрузку предприятия и восстановить производственные мощности.

План развития предусматривает значительное повышение эффективности работы, а также выход на рынок гражданской продукции. Успешная реализация этих мер позволит стабилизировать работу завода в течение ближайших двух-трех лет.

«Ростех провел интеграцию ремонтных предприятий в профильные холдинги и разработал программу развития ремонтных и утилизационных компетенций внутри Корпорации. Восстановление 261-го ремонтного завода — один из успешных примеров разработанной программы оздоровления. Системный подход и настроенные под запрос методики, сформированные нами, позволили „Ремвооружению“ перезапустить работу завода и превратить предприятие в инвестиционный ресурс для дальнейшего развития», — заявил генеральный директор ООО «РТ-Капитал» Денис Ходаковский.

По словам главы АО «Ремвооружение» Дениса Лепешко, восстановление ремонтных заводов является ключевым элементом комплексной стратегии обслуживания военной и специальной техники. В ближайшие пару лет предполагается выход 261-го ремонтного завода на смежные рынки и запуск новых продуктов в сегменте гражданской продукции. Комплексное обновление предприятия будет осуществлено за счет инвестиций.

«В рамках новой стратегии мы обозначили амбициозные цели: полная загрузка предприятия, рост выручки, а также разработка новых направлений в области гражданской продукции. Только такими значительными усилиями мы сможем перейти к устойчивому росту в ближайшие несколько лет. Мы уверены, что благодаря нашим совместным усилиям завод сможет выйти на новый уровень развития», — добавил Денис Лепешко.

Команда «Ремвооружения» активно работает над улучшением экономических показателей и повышением эффективности производства. На предприятие активно идет набор специалистов рабочих специальностей.

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