Мощность Воткинской ГЭС увеличилась до 1120 МВт

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Мощность Воткинской ГЭС увеличилась на 5 МВт и составляет 1120 МВт. Это стало возможным в результате замены гидроагрегата со станционным номером 2 в рамках реализации Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро.

Замена гидроагрегата № 2 была закончена в июне 2024 года. Результатами комплексных испытаний подтверждено увеличение мощности гидроагрегата со 110 до 115 МВт. Процедура документального подтверждения изменения мощности гидроагрегата завершена.

Программа комплексной модернизации Воткинской ГЭС предусматривает замену всех десяти гидроагрегатов гидроэлектростанции, соответствующий договор был подписан с российской компанией «Силовые машины» в 2014 году. Сейчас на станции заменены уже восемь гидроагрегатов, ведется обновление девятого агрегата — со станционным номером 6. После полной замены гидросилового оборудования мощность станции возрастет до 1150 МВт, что на 13% выше, чем до начала модернизации.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 12 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 624 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 142 гидротурбины и 142 генератора, 101 силовой трансформатор, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.

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