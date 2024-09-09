На Дальнем Востоке ввели в работу экспортный терминал по перевалке 150 тысяч тонн СПГ

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Компания «КИМ» при поддержке льгот и преференций свободного порта Владивосток создала в Хасанском районе Приморского края инфраструктуру для поставок сжиженного углеводородного газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики вложено 527 млн рублей, создается более 100 рабочих мест.

Терминал рассчитан на перевалку 150 000 тонн СУГ в год с возможностью увеличения мощности до 300 000 тонн в год. Эти объемы будут достигнуты за счет того, что СУГ становится все более востребованным топливом в мире, сферы и возможности использования экологичного топлива расширяются в различных областях экономики. При этом страны АТР являются наиболее перспективным направлением для развития экспорта СУГ из России, — сообщил генеральный директор ООО «КИМ» Сергей Седловский.

Он рассказал, что терминал для перевалки сжиженных углеводородных газов представляет собой экспортно-ориентированную газонаполнительную станцию, включающую участок приема СУГ, доставленного от производителей по железной дороге в вагонах-цистернах, участок временного хранения СУГ в резервуарном парке и участок перекачки топлива в автоцистерны для транспортировки потребителям.

Управление комплексом осуществляется с помощью автоматизированной системы, которая обеспечивает работу объекта. Замкнутый цикл технологических процессов позволяет эксплуатировать комплекс на уровне современных требований к безопасности и охране окружающей среды. А система противоаварийной защиты терминала включает современные средства пожаротушения, а также технологии по защите оборудования от пожаров. Используемое оборудование позволяет реагировать на малейшие изменения параметров его работы.

Статус резидента СПВ позволил нам воспользоваться возможностью получения земельного участка в аренду на 20 лет для строительства терминала без проведения торгов, ранее эта преференция была предусмотрена для резидентов. Кроме того, пониженные страховые взносы, ряд обнуленных налогов в первые годы работы, доступные резидентам СПВ, позволили нам реализовать проект с меньшими капитальным затратами, — отметил Сергей Седловский.

По словам директора КРДВ Приморье Алексея Дунаева, строительство терминала для организации поставок СУГ в страны АТР обеспечит еще один эффективный доступ российским производителям к наиболее перспективному рынку и диверсификацию экспорта. Резиденты СПВ и территорий опережающего развития получают действенную поддержку государства при создании актуальной и востребованной сегодня логистической инфраструктуры, помимо льгот и преференций, в том числе таможенных, это возможности инфраструктурного обеспечения и предоставления земли, комплексное сопровождение со стороны КРДВ.

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