В Георгиевске Ставропольского края открылся новый современный футбольный центр

© georgievsk.ru

На торжественном мероприятии присутствовали инвесторы проекта — Андрей Владимирович Генсен и Андрей Юрьевич Дробат.

В парке Дружбы к инфраструктуре развлекательного центра «Акваника» добавился футбольный комплекс — открытые поля с качественным искусственным газоном, две тренировочные площадки, крытый манеж, который позволит тренироваться ребятам в любых погодных условиях, административное здание и конференц-зал. Комплекс оснащен комфортными раздевалками, туалетными комнатами, душевыми, есть тренерская и комфортное место для ожидания родителями детей.

С 20 мая этого года здесь уже начали заниматься дети с 6 лет. Сейчас спортивная школа насчитывает 65 воспитанников. В новом футбольном клубе ребят обучают лицензированные тренеры, использующие в своей работе современные методики.

В программе сегодняшнего праздника — различные развлекательные мероприятия, футбольные конкурсы для ребят, детские товарищеские матчи, футбольный матч ветеранов «Торпедо» и сборной Георгиевска, а также многое другое!

© georgievsk.ru

© georgievsk.ru

© georgievsk.ru

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