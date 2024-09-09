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В Ростовской области открыли первое в РФ производство чернослива

 © www.1rnd.ru

Первое в РФ предприятие по производству чернослива появилось в Ростовской области. До открытия производства в Цимлянске весь чернослив в России был импортным.

Как рассказал журналистам «Дон-ТР» глава хозяйства, Александр Подгорный, первые 50 га сливового сада заложили в 2016 году. Каждый год деревьев становилось всё больше. Урожай здесь собирают иностранными комбайнами, в день они могут собрать до 35 тонн фруктов.

От осадков сады зависят по минимуму, в хозяйстве есть капельный полив. Собранные сливы сначала тщательно моют, а потом сортируют. На производство 300 граммов чернослива уходит около килограмма отборных плодов.

Сливы, которые забраковали на обработке, используют для детского пюре. Донской чернослив уже поставляют всей России.

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Источник: https://www.1rnd.ru/news/obshchestv...rvoe-v-rf-proizvodstvo-chernosliva/

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производство чернослива, Цимлянск
  • Tabula Rasa Tabula Rasa
    10.09.2406:40:59

    Вот так постепенно перейдём на отечественные фрукты. Юг России здесь отличное подспорье, и нам нужно задействовать этот потенциал.

    #1288538
    • Badassgoliath Badassgoliath
      10.09.2407:47:22

      Вот так постепенно перейдём на отечественные фрукты.

      Учитывая климатические изменения, лет эдак через тридцать-сорок и бананы свои выращивать начнём.

      #1288539
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