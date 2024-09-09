В Ростовской области открыли первое в РФ производство чернослива

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Первое в РФ предприятие по производству чернослива появилось в Ростовской области. До открытия производства в Цимлянске весь чернослив в России был импортным.

Как рассказал журналистам «Дон-ТР» глава хозяйства, Александр Подгорный, первые 50 га сливового сада заложили в 2016 году. Каждый год деревьев становилось всё больше. Урожай здесь собирают иностранными комбайнами, в день они могут собрать до 35 тонн фруктов.

От осадков сады зависят по минимуму, в хозяйстве есть капельный полив. Собранные сливы сначала тщательно моют, а потом сортируют. На производство 300 граммов чернослива уходит около килограмма отборных плодов.

Сливы, которые забраковали на обработке, используют для детского пюре. Донской чернослив уже поставляют всей России.

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