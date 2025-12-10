MAX
d-tatarinov Судостроение и судоходство

Состоялся спуск на воду земснаряда «Леонид Свинарев»

© sudostroenie.info

На Цимлянском судостроительно-судоремонтном заводе в Константиновске спущен на воду высокопроизводительный земснаряд «Леонид Свинарев». Об этом сообщили 10 декабря в Росморречфлоте.

Земснаряд пополнит флот ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» и будет задействован для проведения дноуглубительных и путевых работ, обеспечивая безопасные условия судоходства на водных путях бассейна.

Новое судно отличается высокой производительностью, способно перерабатывать до 500 куб. метров грунта в час.

Земснаряд назван в честь Леонида Васильевича Свинарева — легендарного работника отрасли, это стало данью уважения его профессиональным заслугам и вкладу в развитие водных путей, добавляют в агентстве.

Источник: sudostroenie.info

