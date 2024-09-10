ГРОМ, С-76, ЛАНЦЕТ, МОТЫЛЁК и другие БПЛА «Армии-2024»

В очередном выпуске канала «Mashnews» с форума «Армия-2024» мы расскажем о беспилотных летательных аппаратах, в том числе о самолёте с вертикальным взлётом и посадкой от ОКБ «Сухого» — С-76, об ударном беспилотнике «Гром» ГК «Кронштадт», «Изделии-53» компании «ZALA», БЛА «Легионер-Е29», OG-180 и других новинках беспилотников.

В этом выпуске:

00:00 — вступление

00:25 — Ланцет-Э (БЛА Z-16 с двумя моделями барражирующих боеприпасов «Изделие-51» и «Изделие-52»), а также «Изделие-53» от компании ZALA

01:07 — самолёт с вертикальным взлётом и посадкой от ОКБ «Сухого» — С-76

04:51 — ударный беспилотник «Гром» ГК «Кронштадт»

08:07 — разведывательно-ударный БЛА OG-180 компании «Бас Глори Эйр»

09:52 — БЛА «Легионер-Е29» ГК «Тихие крылья»

11:52 — квадрокоптер на асинхронных моторах «Мотылёк» компании «Совэлмаш»

12:31 — завершение

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