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Детские сады и школы

В Сыктывкаре Республики Коми открыли новый корпус школы с «Кванториумом»

 © komiinform.ru

Новый корпус школы № 30 на 825 мест ввели в эксплуатацию в Эжвинском районе Сыктывкара Республики Коми. Построенное по нацпроекту «Образование» учреждение оснащено по последнему слову техники, в нем обустроили также современный технопарк «Кванториум».

 © komiinform.ru

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Источник: https://национальныепроекты.рф/news...novyy-korpus-shkoly-s-kvantoriumom/

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новая школа, Коми
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