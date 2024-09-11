В Москве открылись сразу 12 реконструированных поликлиник

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12 поликлиник практически одновременно открыли свои двери для пациентов после завершения реконструкции.

В ближайшие недели в Москве заработают еще 10 реконструированных поликлиник.

Во всех поликлиниках установлено новое оборудование последнего поколения, оформление и оснащение соответствуют новому московскому стандарту.По словам столичного градоначальника, сейчас в столице идет второй этап реконструкции городских поликлиник, в ходе которого будут обустроены 140 учреждений здравоохранения. На предыдущем, первом этапе была проведена модернизация и ремонт в 200 клиниках.

Программа реконструкции городских поликлиник пользуется огромной популярностью среди москвичей. Недавний социологический опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что 89 процентов горожан знают о программе. При этом 87 процентов посетителей взрослых и 95 процентов посетителей детских поликлиник позитивно оценили результаты реконструкции. Кроме того, положительные изменения отметили 99 процентов врачей, медсестер и других работников поликлиник.

Модернизация амбулаторного звена в Москве началась в 2020 году. На первом этапе программы реконструировали 200 зданий. Второй этап, начавшийся в 2023 году, предусматривает обновление около 140 поликлиник, завершить его планируется в 2025-м. Реализация программы и строительство новых поликлиник позволят обновить 100 процентов амбулаторного фонда столицы.

Поликлиники, реконструкция которых завершена в сентябре 2024 года

12 зданий поликлиник после обновления приняли первых пациентов 9 сентября 2024 года. Помимо детской городской поликлиники № 52 (Соколиная Гора, Зверинецкая улица, дом 15), это еще несколько учреждений здравоохранения. Среди них:

— филиал № 2 (Бибирево, Мурановская улица, дом 10а, строение 1) и филиал № 7 (Северное Медведково, улица Грекова, дом 12) диагностического центра № 5;

— головное здание детской городской поликлиники № 11 (Северное Медведково, улица Грекова, дом 10а);

— филиал № 2 городской поликлиники № 8 (Тропарево-Никулино, улица 26 Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5);

— филиал № 3 консультативно-диагностического центра № 2 (Метрогородок, Открытое шоссе, дом 24, корпус 9);

— филиал № 2 диагностического клинического центра № 1 (Коньково, улица Введенского, дом 14а);

— филиал № 2 городской поликлиники № 219 (Северное Тушино, бульвар Яна Райниса, дом 4);

— филиал № 1 детской городской поликлиники № 120 (Ивановское, улица Молостовых, дом 7);

— филиал № 3 городской поликлиники № 69 (Новогиреево, Федеративный проспект, дом 17а);

— филиал № 5 городской поликлиники № 2 (Зюзино, Азовская улица, дом 20, корпус 1);

— филиал № 2 детской городской поликлиники № 69 (Зюзино, Азовская улица, дом 20, корпус 2).

Кроме того, в ближайшие недели еще 10 обновленных поликлиник откроют свои двери:

— головное здание городской поликлиники № 5 (Красносельский, Даев переулок, дом 3, строение 1);

— филиал № 4 городской поликлиники № 109 (Текстильщики, улица Шкулева, дом 4, строение 7);

— филиал № 1 детской городской поликлиники № 133 (Ховрино, Флотская улица, дом 9а, строение 1);

— филиал № 3 детской городской поликлиники № 122 (Гольяново, Амурская улица, дом 62а);

— филиал № 2 детской городской поликлиники № 99 (Алексеевский, Староалексеевская улица, дом 18);

— филиал № 3 детской городской поликлиники № 23 (Бирюлево Восточное, Михневская улица, дом 21, строение 1);

— головное здание детской городской поликлиники № 125 (Алтуфьевский, Костромская улица, дом 14);

— филиал № 4 консультативно-диагностического центра № 2 (Алексеевский, улица Касаткина, дом 7);

— филиал № 3 детской городской поликлиники № 94 (Хорошево-Мневники, улица Демьяна Бедного, дом 18, корпус 1, строение 1);

— головное здание городской поликлиники № 6 (Тимирязевский, улица Вучетича, дом 7б).

После завершения реконструкции во всех 22 поликлиниках прошли дни открытых дверей и экскурсии для горожан.

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