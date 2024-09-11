В Иркутской области построена новая школа-сад в д.Евдокимова

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В деревне Евдокимова Тулунского района Приангарья построена школы-сад на 128 мест. Сдача объекта в эксплуатацию является ещё одним успешным шагом в реализации программы восстановления территорий после наводнения 2019 года. В новом учреждении обеспечены комфортные условия для обучения и развития детей. Школу-сад на 128 мест в деревне Евдокимова начали возводить в 2020 году. Все учебные и дополнительные помещения оборудованы в соответствии с установленными стандартами.

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