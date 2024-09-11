Междугородние автобусы НЕФАЗ для Карелии

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«КАМАЗ» передал в Республику Карелию партию междугородних комфортабельных автобусов большого класса НЕФАЗ-5299-17-52.

Торжественная церемония передачи техники прошла при участии главы Карелии Артура Парфенчикова, который лично оценил новый пассажирский транспорт. Всего было передано четыре автобуса НЕФАЗ-5299-17-52, поставщиком выступил официальный дилер «КАМАЗа» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — «ТЕХИНКОМ ПИТЕР». Автобусы закуплены в рамках программы специальных казначейских кредитов.

Междугородние НЕФАЗы поступили в автопарк «Карелавтотранса» в августе, уже в сентябре они начнут курсировать по маршрутам между Петрозаводском и городами Костомукша, Кемь, Пудож и Сортавала. «Мы завершили нашу годовую программу, которая вытекает из решений, принятых под руководством Президента страны Владимира Путина на государственном совете по развитию общественного транспорта. Понимаем важность развития транспортной сети в нашей большой республике, работаем по разным направлениям — это и авиация, и железнодорожный, и водный транспорт, — отметил глава региона Артур Парфенчиков. — Важно, что мы в своё время, несмотря на все трудности, решили сохранить государственный транспорт — в силу наших расстояний и небольшого населения мы продолжим решать транспортные вопросы за счёт бюджета».

Глава республики также отметил, что за счёт покупки новых автобусов будет оказана поддержка и Петрозаводску. В ходе мероприятия Артур Парфенчиков пообщался с руководством «Карелавтотранса» и водителями автобусов. Работники компании поделились впечатлениями от работы на новых машинах и подтвердили комфортность и безопасность техники.

НЕФАЗ-5299-17-52 — междугородний автобус большого класса. Общая пассажировместимость — 73 человека, мест для сидения — 44. Автобус оснащён дизельным двигателем КАМАЗ 667.521-250 и автоматической коробкой переключения передач. Пассажирские сиденья — регулируемые с трёхточечным ремнём безопасности, отделка панелей салона велюром. Предусмотрен кондиционер с режимом обогрева, индивидуальный обдув и освещение для пассажиров и другие опции.

Автобусы для Карелии оборудованы тахографом, системой видеонаблюдения, автоинформатором с электронными рейсоуказателями, аппаратурой спутниковой навигации ЭРА-Глонасс с устройством вызова экстренных оперативных служб. Также с учётом климатических условий транспорт оснащён двойными стеклами для сохранения комфортной температуры для пассажиров и водителей.

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