На ярославской птицефабрике открыли четыре новых птичника

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11 сентября на птицефабрике «Ярославский бройлер» в Рыбинском районе открыли четыре новых корпуса для выращивания птицы. Об этом рассказали в пресс-службе ярославского правительства.

Теперь на производстве есть современные здания с автоматизированными процессами и системами управления, а также созданы 12 дополнительных рабочих мест. Благодаря этому объём производства мясопродукции увеличится на 15%, что также означает снижение себестоимости. По информации пресс-службы ярославского правительства, в этот проект инвестировали более 1,2 миллиарда рублей.

— Каждый цех рассчитан на 125 тысяч цыплят. Это современные здания с автоматическими системами кормления, поения, вентиляции, микроклимата. Проект удалось реализовать при поддержке губернатора Ярославской области. Планируем выпускать новую продукцию и часть средств от её реализации направим на благотворительность, — рассказал председатель совета директоров АО «Ярославский бройлер» Эльман Азизов.

Проект поддержали на Петербургском международном экономическом форуме и реализовали меньше чем за год.

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