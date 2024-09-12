ОАК передала Минобороны России партию серийных истребителей Су-57 и Су-35С

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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Госкорпорацию Ростех) передала ВКС России партию новых самолетов Су-57 и Су-35С.

Истребители пятого поколения были приняты техническим составом, прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны РФ. Самолеты совершили перелет на аэродром базирования.

«Переданные в войска машины отличают высокие летно-технические характеристики, которые по достоинству оценены нашими летчиками. Су-57 следующих партий находятся в разной степени готовности. Также в высокой степени готовности находятся и самолеты Су-35С», — сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Сегодня на предприятии ОАК, где производятся истребители идет обновление производства. В рамках реализации перспективных проектов технического перевооружения завершены строительно-монтажные работы на новых объектах летно-испытательной станции. Для расширения серийного производства Су-57 началось возведение дополнительного здания, где будет проходить отработка систем самолетов 5-го поколения.

«Количество истребителей пятого поколения, поступающих в ВКС России, ежегодно увеличивается. На сегодняшний день перспективный авиационный комплекс пятого поколения Су-57 является самым современным самолётом фронтовой авиации в России», — сообщил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

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