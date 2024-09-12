В Ярославской области открыли новый асфальтобетонный завод

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В Данилове открылся новый асфальтобетонный завод. Сегодня в регионе функционирует 20 асфальтовых установок, половина из которых адаптирована под выпуск смеси в соответствии с требованиями нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Продукция нового завода будет использоваться для ремонта дорог, в том числе обновляемых в рамках реализации правительством области нацпроекта «БКД» в Даниловском, Первомайском, Любимском, Пошехонском, Ярославском районах и в Ярославле.

Новое производство удовлетворит возросшую потребность в качественном асфальтобетоне. Его мощность — до 180 тысяч тонн в год.

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