В Магадане открыт военный учебный центр

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Центр станет альтернативой военной кафедре, долгое время работавшие на базе университета

В федеральном ВУЗе колымской столицы открыли военный учебный центр.

Студенты здесь смогут получить военно-учётную специальность, пройти военно-тактическую и медицинскую подготовку, изучить современное вооружение и смежные дисциплины.

Центр обеспечен современной материально-технической базой, на территории есть плац для строевой подготовки и занятий на улице. Под военный учебный центр отведено 13 помещений в здании бывшего физмата. В том числе два кабинета будут оснащены спецоборудованием. Смонтируют его специалисты Рязанского радиозавода. Ведется оснащение, как за счет средств университета, так и при поддержке спонсоров. К примеру, интерактивный тир и оборудование для сварки оптоволокна закупил и передал вузу магаданский бизнесмен Михаил Суханкин.

Зачисление предусмотрено на следующие военно-учетные специальности: командир отделения ультракоротковолновых и дециметровых радиостанций малой мощности;телефонист — линейный надсмотрщик (полевых кабельных линий);механик станций спутниковой связи.

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