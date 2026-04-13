Один из основных объектов городского мастер-плана — всесезонный лыжный стадион имени Елены ВЯЛЬБЕ торжественно открыли в Магадане. Открытие масштабного спортивного объекта федерального значения дало старт традиционной, уже XXXVI, массовой гонке «Лыжня Вяльбе» с участием ветеранов спорта, действующих чемпионов, спортсменов с ОВЗ и начинающих лыжников.

В Магадане состоялось официальное открытие многофункционального всесезонного лыжного стадиона, названного в честь легенды отечественного спорта Елены Вяльбе. Мероприятие прошло под девизом «Единая Колыма — Единая Страна» и объединило тысячи жителей региона, олимпийских чемпионов, ветеранов лыжного спорта и юных спортсменов.

Всесезонный стадион запустили в рамках Фестиваля зимних видов спорта.

Торжественную программу открыло выступление ансамбля песни и танца народов Севера «Энэр». Ведущие мероприятия, в числе которых олимпийский чемпион Александр Легков, напомнили, что первые лыжные гонки имени Е.В. Вяльбе состоялись 20 апреля 1999 года, и за 35 лет на колымских трассах выступали олимпийские чемпионы разных поколений: Вида Венцене, Стефания Бельмондо, Раиса Сметанина, Михаил Девятьяров, Николай Зимятов, Александр Большунов, Денис Спицов и многие другие.

«Поздравляю всех с праздниками: со Светлым Христовым Воскресеньем и Днём космонавтики. Для меня сегодня очень трепетный день — открытие стадиона, который носит моё имя. Не каждый спортсмен при жизни удостаивается такой чести. Мне хочется, чтобы этот всесезонный лыжный стадион стал храмом спорта, куда будут приходить дети и любители кататься на лыжах зимой, а летом — на лыжероллерах, заряжаться энергией и бодростью. И чтобы здесь выросли новые чемпионы, которые прославляли бы наш регион на мировых соревнованиях, продолжали свой славный путь на спортивном Олимпе, на чемпионатах мира. Для меня Магадан — это малая родина. Я очень люблю этот край и хочу, чтобы он развивался.», — отметила Елена Вяльбе.

Кульминацией церемонии стало символическое нажатие кнопки, которое ознаменовало открытие всесезонного стадиона.

Под звуки Государственного гимна Российской Федерации в исполнении хора Магаданского колледжа искусств право поднять флаг РФ было предоставлено воспитаннице спортивной школы им. Е.В. Вяльбе, участнице зимних Олимпийских игр, мастеру спорта международного класса Христине Мацокиной.

Важным элементом программы стало торжественное шествие ветеранов лыжного спорта. Колонну, двигавшуюся по заранее определённой траектории к стадиону, возглавили Христина Мацокина, мастер спорта Марина Суворова и руководитель департамента физической культуры и спорта Магаданской области Светлана Лексина. Вдоль маршрута юные спортсмены СШ им. Е.В. Вяльбе приветствовали участников шествия. Ведущие в ходе шествия напомнили о вкладе первых наставников, начав исторический экскурс с имени легендарного тренера Виктора Максимовича Ткаченко.

Праздничную атмосферу дополнили зрелищные элементы: дневной салют, интерактивная викторина для зрителей с розыгрышем тематических футболок, а также мастер-класс от Христины Мацокиной для юных лыжников.

Непосредственно после церемонии открытия стартовала массовая лыжная гонка. Право дать первый старт предоставлено Елене Вяльбе. Традиционно сначала на трассу вышли спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

Строительство уникального спортивного объекта началось в 2023 году по решению Президента Российской Федерации в рамках мастер-плана города Магадана, при поддержке губернатора Магаданской области, Минвостокразвития и ДОМ. РФ. Символический старт работ в тот год дали лидеры сборной России Александр Большунов и Денис Спицов.

Российский лыжник, олимпийский чемпион, соведущий церемонии открытия стадиона Александр Легков оценил новый спортивный объект по достоинству, отметив, что теперь реализовывать свои мечты профессиональным лыжникам станет намного легче. «Это точно начало большого пути, с таких стадионов, с таких соревнований всё начинается. Желаю вам удачи! Занимайтесь своим любимым делом и не бойтесь мечтать! «, — поддержал спортсменов Александр Легков.

Сегодня амбициозный проект полностью реализован: стадион оснащён современной инфраструктурой, позволяющей проводить региональные и всероссийские соревнования, учебно-тренировочные сборы, массовые старты и мероприятия для спортсменов всех возрастов и категорий.

