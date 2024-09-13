В Глазове открылся второй в Удмуртии школьный кванториум

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В Удмуртии открылся второй школьный кванториум. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, инновационное пространство появилось на базе глазовской школы № 11. Лаборатории кванториума оборудовали на третьем этаже школы.

В технопарке обновлены кабинеты физики, химии, биологии, созданы хайтек-лаборатория и коворкинг-зона. Для занятий в школе были закуплены цифровые лаборатории, 3D-принтеры, фрезерные станки, ноутбуки, МФУ, спектрофотометр, аналитические весы, цифровые микроскопы, робототехнические наборы. Современная материально-техническая база поможет ребятам изучать новейшие технологии и определиться с выбором будущей профессии.

Более 500 учащихся школ Глазова смогут в кванториуме осваивать общую программу, заниматься внеурочной деятельностью и изучать предметы в рамках дополнительных образовательных программ.

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